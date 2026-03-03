アップルが、次期「Studio Display」でスペックの異なる2モデルを開発していると報じられています。

Macworldが入手した「macOS Tahoe Kernel Debug Kit」の内部コードによれば、次期Studio Displayの両モデルは最大120Hzのリフレッシュレートを可能にする「ProMotion」と、輝度とダイナミックレンジを向上させる「HDR」をサポートする模様。なお、現行モデルのリフレッシュレートは60Hzです。

ハイエンドモデルの次期Studio Displayは32インチで、ローエンドモデルは27インチになります。ハイエンドモデルは改良されたスピーカーを搭載。120Hzの5K解像度のサポートと周辺機器の接続のために、「Thunderbolt 5」ポートを少なくとも1つ搭載する可能性が高いようです。

アナリストのロス・ヤング氏は以前、次期Studio Displayでは少なくとも1モデルに「ミニLEDバックライト」が搭載されると述べていました。内部には、アップグレードされた「A19／A19 Pro」チップが搭載されることで、パフォーマンスやカメラが強化されるかもしれません。

次期Studio Displayは、2026年上半期の登場が期待されています。

Source: Macworld

Via MacRumors

The post 次期Studio Display、スペックの異なる2モデルを開発中？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.