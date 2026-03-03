3月3日 発表

「ファイナルファンタジーXIV」の情報を扱う、いわゆるまとめサイトである「馬鳥速報」が3月3日にブログの更新停止と休止を発表した。後日すべてのコメント欄を書き込み不可にする。

これは、3月2日にスクウェア・エニックスが発表した「当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」というリリースの中で、同じくまとめサイトである「ネトゲ速報（旧FF14速報）」への発信者情報開示請求を行ない、サイトの閉鎖や謝罪文、和解金の支払で和解したという発表を受けたもの。

□「当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」のページ

まとめサイトは5ちゃんねるやSNSなどに投稿された意見や情報をまとめたサイト。「FFXIV」の様々な情報やプレイヤーの見解を見ることができるコミュニティとしての側面を持ちつつ、匿名で自由にコメントを書き込むことができるため荒れやすく、誹謗中傷の場になっていたことも否定しがたい。

馬鳥速報管理人のBR氏は「インターネット上で情報を発信する責任の重さを改めて考え、自分なりに区切りをつけることにいたしました。ご迷惑をおかけしたFF14開発・運営スタッフの皆様、本当に申し訳ございません」として休止の経緯を説明している。

それによると、IPを何度も変えて誹謗中傷を繰り返すコメントへの対処が難しいことや、「FFXIV」へのモチベーションの低下、ユーザーから不評だったスマートフォンでの閲覧時に画面を埋め尽くす広告の問題もあったという。この広告はブログがあるライブドアのPBPというプランで運営側に管理されており、ブログの管理者側では減らすことができなかったということだ。

「馬鳥速報」では投稿を管理制にしたり、あからさまなアンチコメントは削除したり、フォントサイズを極小にして見えにくくしたりといった対処を行なってきたが、「まとめサイト『ネトゲ速報」が閉鎖されあちらのユーザーがこちらに来ているのかコメントの対応・削除などが非常に大変になりました」と管理の限界を綴っている。なにより「ネトゲ速報」と同様に、発信者情報開示請求が進行しているかもしれないという不安も、休止への一因となっているそうだ。

2013年に「新生エオルゼア」の開始とほぼ同時期にスタートした老舗のまとめサイトが終了することは、純粋に情報を求めて同サイトを利用していた人にとっては残念なお知らせとなる。5ちゃんねるの衰退とともに、まとめサイトというコミュニティが役割を終えつつあるということだろうか。