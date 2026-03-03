俳優の鈴木亮平が３日、都内で行われたキリンビールによる「『キリングッドエール』５０００万本突破！“大反響”御礼発表会」に、女優の綾瀬はるか、浜辺美波らと出席した。

鈴木はグレーのジャケットとパンツ姿で登場。昨年１０月の発売時からＣＭに出演している商品のヒットに「ブランドリーダーとして携わっている以上売れてほしいと思ったが、予想をはるかに上回る反響でうれしい。友達から『グッドエールおいしいね』と連絡をもらうなど、こっちがうれしくなる」と喜んだ。

イベントでは、ビール缶の巨大パネルに書いたメッセージを紹介した。鈴木は商品名に引っかけて「『ビールの新時代を一緒につくりましょう！ ＧＯＯＤをＧＲＥＡＴに！！』と書きました」と安定感あふれるコメント。その様子をスマホで動画撮影していた同じ事務所の綾瀬が「いや、素晴らしかったですね」とたどたどしい感想を述べると、「聞いてました？」「どういうところが？」と猛ツッコミをぶちかました。

巨大パネルには、出席者それぞれが直筆のサインを書き込んでいった。先に記した綾瀬のサインが熊の絵をあしらっていることを受け、鈴木は「マネできない…」と苦しみながらも熊の絵を描き加えたサインを披露。「綾瀬はるか風のサインとなりました」とノリノリだった。

鈴木らは３人組バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が書き下ろした楽曲「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」に乗せた、この日放送開始の新ＣＭにも出演。同商品は発売から３か月で５０００万本を突破するヒットを記録している。