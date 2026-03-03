ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）を脱退したダニエルが、三一節に日本で太極旗を振る姿が公開された。

1日、ダニエルのファンとみられるあるSNS利用者がX（旧ツイッター）のアカウントに投稿した映像には、ダニエルが帽子とサングラスを着用し、トレーニングウェア姿に上着を羽織ったまま太極旗を手に笑顔を見せる様子が収められている。

ダニエルは、ランニングクルー「UNKNOWN」を率いる歌手のショーンを応援するため、現場を訪れたと伝えられている。彼女はUNKNOWNのメンバーとして活動し、最近はショーンとともに早朝ランニングやマラソン大会への参加、ボランティア活動などに参加してきたことが分かっている。

一方、ADOR（アドア）は昨年12月29日、公式声明を通じてヘリン、ヘインに続きハニが慎重な協議の末に復帰を確定したと明らかにした。また「ミンジは依然として復帰について協議中だ」とし、「相互理解を深めるための協議を続けている」と説明した。

ただし、ADORはダニエルについて「NewJeansのメンバーであり、ADOR所属アーティストとして共に活動することは難しいと判断し、当社は本日、専属契約の解除を通知した」とし、「今回の紛争状況を招き、NewJeansの離脱および復帰遅延に重大な責任があるダニエルの家族1人およびミン・ヒジン前代表については法的責任を問う予定だ」と明らかにした。

その後、ADORはダニエルとその家族、ミン・ヒジン前代表を相手取り、NewJeansの離脱および復帰遅延に対する責任を問う431億ウォン（約46億円）規模の違約罰・損害賠償を求める訴訟を提起した。

ダニエルは法律代理人を選任し、対応している。彼女は1月の脱退後、自身のSNSを通じて心境を明かし、「これだけははっきりと言える。私はメンバーたちと共にいるため最後まで戦ったし、その真実は私の中にある」とし、「今も多くの状況が整理の途中にある」と伝えた。続けて「私の心の片隅にはいつもNewJeansがある」とし、「少し違う場所にいても、同じ気持ちで一人のバニーズでいたい」と付け加えた。