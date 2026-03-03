東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」にて2026年1月から3月にかけて開催されている“いちご”をテーマにした季節限定フェア。

春を味わうご褒美スイーツフェアの第3弾として「いちご×桜 スイーツ&ベーカリー」が開催されています☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」いちご×桜 スイーツ&ベーカリー

開催期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）

販売店舗：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F カフェ「トスティーナ」

営業時間：10:00〜23:00

問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります

2026年1月から3月にかけ、“いちご”をテーマにした季節限定フェアを開催しているシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」

3月からの第3弾では、春を味わうご褒美スイーツフェア「いちご×桜 スイーツ&ベーカリー」を開催中です。

期間中、春の訪れを感じさせる桜といちごをテーマに、スイーツやベーカリー、スイーツボックス、アフタヌーンティー、そしてスイーツブッフェが用意されています☆

※フライデースイーツブッフェは「ガレリアカフェ」（ホテル1F）での開催となります

桜あんみつ

価格：950円(税込)

和の風情が佇む器に、季節を映す彩りが際立つ桜あんみつ。

いちごムースと桜のパンナコッタの上に、桜色の寒天や求肥、みかんやあんこが添えられています。

黒蜜を加えることで、甘みの広がりも楽しめる和スイーツです。

スリジェ

価格：950円(税込)

“スリジェ”（=フランス語で“桜”の意）の名にふさわしい、咲き誇る桜の美しさを表現したレアチーズケーキ。

表面には桜の花びらをあしらい、ルビーチョコレートで満開の桜を演出しています。

中にいちごのジュレを配した、甘酸っぱさが広がる一品です。

桜モンブラン

価格：950円(税込)

淡くやさしいピンク色が目を引く、春仕様のモンブラン。

マスカルポーネムースの中にいちごのコンポートゼリーを閉じ込め、周りには桜餡クリームをたっぷりと絞っています。

仕上げに添えたいちごや塩漬けの桜が、一口ごとに春の訪れを感じさせるスイーツです。

マンスリーベーカリー「いちごと桜のデニッシュ／いちごと桜のメロンパン」

マンスリーベーカリーとして、2種類のパンがラインナップ。

いちごと桜を合わせたデニッシュとメロンパンが堪能できます。

いちごと桜のデニッシュ（写真左）

価格：550円(税込)

「いちごと桜のデニッシュ」は、ほのかな塩気とやさしい甘さが重なった、桜風味の春らしいデニッシュ。

桜の葉を練り込んだサクサクのデニッシュ生地に、いちごのカスタードと桜風味のシャンティを重ね、フレッシュないちごを飾ったベーカリーメニューです。

いちごと桜のメロンパン（写真右）

価格：500円

桜の香りをまとわせた生地に、桜風味のサクサク生地をのせて焼き上げた「いちごと桜のメロンパン」

中にいちごジャムと桜のシャンティを入れ、仕上げに桜色の粉糖をひとふりした、春のお出かけにもぴったりのメロンパンです。

シェラトンスイーツボックス

料金：3,400円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間：12:00〜21:00

かわいらしい春色のときめきをぎゅっと閉じ込めた「シェラトンスイーツボックス」

マカロンを含むミニスイーツ6種が入ったスイーツボックスです。

アフタヌーンティー

料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）

※席の指定はできません

※滞在時間に制限はありません

限定数量：1日10セット

提供時間：12:00〜18:00

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

1日10セット限定で提供される、いちごと桜をテーマにしたアフタヌーンティー。

スイーツとセイボリーを揃え、和と洋のエッセンスが響き合う、この時期だけのアフタヌーンティーです。

カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」フライデースイーツブッフェ

料金：大人 4,500円(税込)／4〜12歳 2,250円(税込) ※ドリンク付き

提供期間：2026年3月6日（金）〜3月27日（金）の毎週金曜日

開催時間：1部 12:00〜13:40／2部 14:15〜15:55 ※入れ替え制

提供店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/

もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」でも、いちごと桜をテーマにしたスイーツが登場。

やさしい春のやわらかな空気に包まれながら、特別なひとときが楽しめます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前の予約をお勧めします

春爛漫の彩り豊かなラインナップが心ゆくまで楽しめる”いちご”をテーマにした季節限定フェアの第3弾。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」にて2026年3月31日まで開催されている「いちご×桜 スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

