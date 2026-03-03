東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が3日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。学生時代のアルバイトについて語った。

同番組で「東大に入学して衝撃を受けたこと」として、時給1万円以上という家庭教師のアルバイトを挙げた伊沢。「こういうのがあるんですよ、闇じゃないバイトで。紹介の紹介みたいな形」と切り出し、「タワマンの最上階に住んでるお金持ちの小学生に、教えるというより見ておくみたいな」と説明した。

「東大生とおしゃべりして、2、3時間。それでこれだけのお金がっていうのを聞いたことがある」と告白。「ガッツリ教えるとかじゃなくて、本当のお金持ちは余裕があるので、“見ておいてくれ”」と指示されるそう。当時、自身は予備校でアルバイトをしており、「電話番を（時給）1400円でやってた」と振り返った。

それは受験生の母親からの「息子が心配で」という相談に乗るもの。「1、2時間聞きながら、“そうですよね”っていうので1400円もらってました」とぶっちゃけ。「それはそれで、実入りがいいですよね」と話した。

これを受けて、火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「俺らの時は、時給750円がベースやから」と回想。「引っ越しのバイトとかに行って、朝の7時から夜の9時ぐらいまでやっても6000円とか」と嘆いた。

さらに「コンプラとかの、まったく概念がない時代やから、荷物を運ぶためにバケツリレーをするんやけど、凄い怖い人から“殺すぞ”」と小杉。「ちゃんと持ってるのにやで！？」とツッコミながら、「なにクソと思って頑張ったけど、心が弱いヤツは私服を置いたまま逃げとったからな」と笑わせていた。