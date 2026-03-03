広い範囲で雨 関東は気温が上がらず 傘を持つ手がかじかむ寒さ

火曜日は広い範囲で雨が降り、関東甲信や北日本は雪の降る所がある見込みです。関東は気温が上がらず、傘を持つ手がかじかむ寒さとなりそうです。

【CGで見る】3日（火）午後3時〜4日（水）午後11時までの大雪と雨の予想

低気圧や前線が本州の南岸を進む影響で、西日本から東北にかけて広く雨が降っています。午後は中国、四国の雨は次第にやんでいきますが、近畿から東北にかけて広く雨や雪が降りそうです。関東は山沿いで雪が降り、夜は北部の平地も一時的に雪の降る所がある見込みです。東京都心は夜にかけて雨が降り、冷たい雨の一日となりそうです。

東北も午後は雨や湿った雪の範囲が広がる

東北も午後は雨や湿った雪の範囲が広がり、水曜日にかけて雪の降り方が強まる所もある見込みです。関東の雨や雪は水曜日の朝にはやんで行く所が多くなるでしょう。

最高気温は平年並みか 西日本で高い所も

最高気温は平年並みか、西日本で高い所もありそうです。ただ関東は朝からだんだん気温が下がっていき、5〜8℃くらいの時間が長くなりそうです。夜にかけて寒くなるので暖かくしてお過ごしください。

【火曜日の各地の予想最高気温】

札幌 ： 2℃ 釧路： 3℃

青森 ： 5℃ 盛岡： 9℃

仙台 ： 7℃ 新潟：10℃

長野 ： 8℃ 金沢： 9℃

名古屋：13℃ 東京： 8℃

大阪 ：13℃ 岡山：13℃

広島 ：15℃ 松江：12℃

高知 ：19℃ 福岡：14℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃