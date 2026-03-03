TBS NEWS DIG Powered by JNN

広い範囲で雨　関東は気温が上がらず　傘を持つ手がかじかむ寒さ

火曜日は広い範囲で雨が降り、関東甲信や北日本は雪の降る所がある見込みです。関東は気温が上がらず、傘を持つ手がかじかむ寒さとなりそうです。

【CGで見る】3日（火）午後3時〜4日（水）午後11時までの大雪と雨の予想

低気圧や前線が本州の南岸を進む影響で、西日本から東北にかけて広く雨が降っています。午後は中国、四国の雨は次第にやんでいきますが、近畿から東北にかけて広く雨や雪が降りそうです。関東は山沿いで雪が降り、夜は北部の平地も一時的に雪の降る所がある見込みです。東京都心は夜にかけて雨が降り、冷たい雨の一日となりそうです。

東北も午後は雨や湿った雪の範囲が広がる

東北も午後は雨や湿った雪の範囲が広がり、水曜日にかけて雪の降り方が強まる所もある見込みです。関東の雨や雪は水曜日の朝にはやんで行く所が多くなるでしょう。

最高気温は平年並みか　西日本で高い所も

最高気温は平年並みか、西日本で高い所もありそうです。ただ関東は朝からだんだん気温が下がっていき、5〜8℃くらいの時間が長くなりそうです。夜にかけて寒くなるので暖かくしてお過ごしください。

【火曜日の各地の予想最高気温】
札幌　： 2℃　釧路： 3℃
青森　： 5℃　盛岡： 9℃
仙台　： 7℃　新潟：10℃
長野　： 8℃　金沢： 9℃
名古屋：13℃　東京： 8℃
大阪　：13℃　岡山：13℃
広島　：15℃　松江：12℃
高知　：19℃　福岡：14℃
鹿児島：20℃　那覇：23℃