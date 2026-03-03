後継車両検討はあるもののかなり先！

イギリスの防衛企業であるBAEシステムズは2026年2月24日、アメリカ陸軍向けにM109A7 Paladin自走りゅう弾砲とM992A3弾薬運搬車を追加供給する、5億ドル（約750億円）超の契約を獲得したと発表しました。

【画像】え、最初に投入されたのベトナム戦争!? これが初期のM109自走りゅう弾砲です

この契約は2025年12月に締結され、特に機甲旅団戦闘団（ABCT）の重要な作戦要件を満たすため、アメリカ陸軍の能力強化に寄与する。M109A7は、ペンシルベニア州ヨーク、オクラホマ州エルジン、アラバマ州アニストンの各拠点で生産されます。

B AEは、M109自走りゅう弾砲の最新モデルであるM109A7の開発・生産を担当しており、2017年頃から本格生産を開始しています。

M109A7はシャーシを改良し、M2ブラッドレー歩兵戦闘車系の足回りを採用。新エンジン搭載により電力供給能力も向上させ、デジタル射撃管制システムなどを装備することで、攻撃能力・生存性・即応性が向上した最新式の車両です。

アメリカ陸軍は、最終的に約680両のM109A7と同数のM992A3を調達する方針といわれており、既に半数程度が納入済みと見られます。今回の契約では、M109A7とM992A3が40セット生産される予定のようです。

M109A7の調達は2030年代まで続き、2040年代頃に後継車両の検討が始まるとされている。今回の追加発注は、その調達継続を印象づけるものとなっています。なお、M109A7の原形であるM109は1963年に生産が開始されており、このまま計画通りに進めば、80年近く運用される自走砲シリーズとなることが確定的になっています。

この長期運用の背景には、後継車両の開発計画が度々難航・中止されてきたことや、アメリカ陸軍がミサイル戦力やHIMARSのような精密射撃可能なロケット弾への投資を優先しており、自走りゅう弾砲の優先度が相対的に低いことが挙げられます。