NHK連続テレビ小説『虎に翼』の総集編が、3月15日23時30分よりNHK総合にて放送されることが決定した。

参考：『虎に翼』スピンオフ『山田轟法律事務所』放送日決定 “よねの姉”秋元才加ら新キャストも

本作は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となった一人の女性と、その仲間たちが困難な時代に道なき道を切り開き、迷える子どもや追いつめられた女性を救っていく姿を描いたリーガルエンターテインメント。主人公・寅子（伊藤沙莉）のモデルは、日本で初めての女性弁護士となり、戦後は家庭裁判所の設立に尽力した三淵嘉子。日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ一人の女性の実話に基づいたオリジナルストーリーが展開された。

スピンオフドラマの放送に先駆けてオンエアされる今回の総集編は、全4回（各44分30秒）に再編集され、4話連続で一挙放送される。

主演の伊藤のほか、岡田将生、石田ゆり子、岡部たかし、仲野太賀、森田望智、上川周作、三山凌輝、土居志央梨、桜井ユキ、平岩紙、ハ・ヨンス、岩田剛典、戸塚純貴、平埜生成、沢村一樹、滝藤賢一、松山ケンイチ、小林薫らがキャストに名を連ね、脚本は吉田恵里香が手がけた。（文＝リアルサウンド編集部）