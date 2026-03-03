【高校ラグビー】選抜大会の出場校３２校が決定！ 大会連覇を狙う桐蔭学園、近畿大会４連覇中の大阪桐蔭、九州王者の東福岡らが出場 聖光学院や熊谷、神戸などの名門校も初の夢舞台へ
ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、３月２４日（火）から埼玉県の熊谷ラグビー場などで開催する「第２７回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会」の開催概要と出場チームを発表しました。
今年度は、全国各ブロックで開催された大会を経て選抜された３２校【北海道１、東北３、関東６（前年度優勝枠１を含む）、北信越１、東海３、近畿６、中国２、四国２、九州５、開催地（埼玉）１、実行委員会推薦枠２（東西各１校）】が出場。
そのほか、東海大会３位の静岡聖光学院（静岡）は１１大会ぶり、関東大会で東海大相模（神奈川）、山梨学院（山梨）といった実力校に勝利した早稲田実業（東京）が５大会ぶりに出場権を獲得しています。
出場３２校は以下のとおり、大会は３月２４日（火）に開会式が行われた後、３月２５日（水）からトーナメント方式での決戦に突入。２６日（木）に２回戦、２８日（土）に準々決勝、２９日（日）に準決勝、３１日（火）に決勝戦が行われて、高校ラグビー「春の王者」が決定します。
なお、対戦相手が決定するトーナメントの組み合わせは、実行委員会での抽選会を経て、３月９日（月）に発表されます。
【第２７回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会出場校】
（ブロック・学校名・出場回数）
▼北海道
札幌山の手 ２１大会連続２１回目
▼東北
仙台育英（宮城）２大会ぶり２０回目
秋田工（秋田）１０大会連続１７回目
聖光学院（福島）初出場
▼関東
桐蔭学園（神奈川）２３大会連続２４回目
国学院栃木（栃木）７大会連続１２回目
流経大柏（千葉）２大会連続１８回目
早稲田実（東京）５大会ぶり３回目
目黒学院（東京）３大会連続４回目
茗溪学園（茨城）６大会連続１７回目
▼北信越
日本航空石川（石川）１０大会連続１３回目
▼東海
中部大春日丘（愛知）９大会連続１６回目
名古屋（愛知）２大会連続５回目
静岡聖光学院（静岡）１１大会ぶり２回目
▼近畿
大阪桐蔭（大阪）４大会連続１２回目
京都工学院（京都）２大会連続１０回目
東海大大阪仰星（大阪）２大会ぶり２２回目
報徳学園（兵庫）３大会ぶり７回目
御所実（奈良）３大会連続１０回目
常翔学園（大阪）４大会連続１６回目
▼中国
尾道（広島）５大会連続１７回目
石見智翠館（島根）２大会ぶり１２回目
▼四国
松山聖陵（愛媛）６大会連続７回目
城東（徳島）２大会ぶり６回目
▼九州
東福岡（福岡）１９大会連続２２回目
大分東明（大分）２大会ぶり６回目
佐賀工（佐賀）１３大会連続２０回目
長崎北陽台（長崎）８大会連続１２回目
高鍋（宮崎）３大会連続１０回目
▽開催県
川越東（埼玉）３大会ぶり４回目
▽実行委員会推薦枠・東
熊谷（埼玉）初出場
▽実行委員会推薦枠・西
神戸（兵庫）初出場