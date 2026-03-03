アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦をめぐり「大きな波はもうすぐくる」と述べ、さらに大規模な攻撃を実施すると明らかにしました。

【映像】イランに対し大規模な攻撃を示唆したトランプ氏

トランプ大統領「当初、4週間から5週間かかると計画していたが、それよりも長い期間作戦を続ける能力を持っている」

トランプ大統領は2日、イランへの攻撃をめぐり「我々は容易に勝利するだろう」としたうえで、「どれだけ時間がかかろうと、必要なことは何でもやって必ず成し遂げる」と述べました。

さらにCNNのインタビューで「大きな波はまだ来ていない。大きな波はもうすぐくる」と述べ、イランに対しこれまでより大規模な攻撃の実施を示唆しました。

一方、ヘグセス国防長官はイランへの軍事作戦はイラク戦争のような「終わりのない戦争ではない」と強調しました。現時点での地上部隊の派遣は否定しています。

また、アメリカ中央軍は、新たに2人の死亡を確認し、アメリカ軍関係者の死者は6人となったと発表しました。

ウォールストリートジャーナルは死亡した6人はいずれもクウェートで、イランのドローン攻撃で死亡したと報じています。（ANNニュース）