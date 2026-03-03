「今日好き」村谷はるな、ワンショルダーから美肩際立つ「絵になる美しさ」「キレイなお姉さん感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが3月1日、自身のInstagramを更新。ワンショルダートップスを着用したショットを公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「キレイなお姉さん感すごい」美肩眩しいワンショルダートップス姿
村谷は「新大久保行ってきた」と報告し、美しいデコルテと肩のラインが際立つグレーのワンショルダートップス姿でカフェを楽しむ様子を公開。「めーちゃおいしいカンジャンケジャン食べれてすてきなカフェと出会えて、大満足の日でした」とつづり、カンジャンケジャンの写真なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「絵になる美しさ」「キレイなお姉さん感すごい」「ビジュ最強」「デコルテ綺麗すぎる」「大人っぽい可愛さ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村谷はるな、ワンショルダートップスショット公開
◆村谷はるなの投稿に反響
