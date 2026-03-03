「Hは無音だよ」CMをはじめ広告効果抜群のチョン・ジヒョン、新たにファッションブランドの顔に

女優の チョン・ジヒョン が、ファッションブランドの新たな顔を務める。

流行に左右されない存在感で、ブランドの価値を体現する見通しだ。

【写真】「Hは無音だよ」チョン・ジヒョン

韓国のアパレル企業 新星通商 は3月3日、チョン・ジヒョンをSPAブランド TOPTEN10 の新ブランドアンバサダーに起用したと発表した。

チョン・ジヒョンは、時代が変わっても揺るがないオーラと自然体のスタイリングで、長年にわたり“憧れのアイコン”として支持を集めてきた。流行を追うのではなく、自身ならではのムードを完成させるファッションセンスに加え、映画とドラマの双方で積み重ねてきた確かなキャリアも相まって、信頼感のある女優として評価されている。

広告塔としての効果も大きい。「Hは無音だよ」というセリフが印象的な韓国のナッツブランド HBAF のYouTube広告では、売り上げが170％増加したというデータが出ている。

（画像＝TOPTEN10）チョン・ジヒョン

TOPTEN10側は今回の起用について「トレンドに流されることなく独自の品格を保ち続けるチョン・ジヒョンのイメージは、ブランドが掲げる“Good Wear”の哲学と重なる」と説明。「毎日着ても心地よい服という価値を、最も説得力をもって伝えられる人物」として起用した背景を明かした。

また、幅広い世代から支持を受けるチョン・ジヒョンの存在感は、TOPTEN10が目指す“エイジレス（Age-less）”なブランドイメージとも合致する。世代を問わず受け入れられる普遍性と安定感は、ブランドの拡張戦略とも自然に結びつくとみられている。業界では、チョン・ジヒョンが単なる広告モデルを超え、ブランドイメージを象徴する存在として定着するかにも注目が集まっている。