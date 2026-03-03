◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が３日、東京・神楽坂の帝拳ジムで、元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝とのＷＢＡ世界同級挑戦者決定戦へ向けた練習を公開。シャドーボクシングと大和心トレーナー（５０）を相手にしたミット打ちを１ラウンドずつ行った。

決戦まで２週間を切り「体調も、ボクシングの状態も非常にいい状態。これからさらに研ぎ澄まして、最高の状態でリングに上がれると思っている」と順調な仕上がりを強調。百戦練磨のドネア相手に「１ラウンドから積極的に攻撃を仕掛けていって、全てのラウンドを支配するような展開に持っていきたい」と話すと、「理想はＫＯ勝ちというのはあるが、そこにこだわらずに判定でもしっかり、まずは勝つということを一番にしてボクシングをしていきたい。自分の気持ちが試される試合になると思うので、そこをしっかりクリアしていきたい」と必勝を誓った。

２０２４年７月の日本王座獲得後、日本刀を購入した。約７００年前の、室町時代のもので「（見ていて）やっぱり落ち着きますよね。刀や刀匠によって違いがあるし、日本のものづくりの原点だと思う。緻密さや丁寧さに、すごく感じるものがある」という。

続けて「ドネア選手も会見の時に武士と書かれたＴシャツを着ていた。ファイターとしてそういったところにすごいリスペクトがあると思う。自分もそういったものは大切にしてリング上がっている。真剣の斬り合いみたいな試合になると思っている」と話し、“令和の巌流島決戦”となるかを問われると「しっかり勝って、（宮本）武蔵の立ち位置になります。ま、会場には遅れないように」と笑わせた。

世界５階級を制覇したレジェンドを、“憧れるのをやめましょう”の精神で撃破する。「ボクシングなんで、リングに上がれば１対１の戦い。そのマインドは大事だと思う。リスペクトはあるが、そこはリングの中に持ち込まないようにしないと、相手にも失礼。勝負なんで真剣に向き合おうと思っています」と決意を口にした。

戦績は増田が９勝（８ＫＯ）１敗、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）９敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。