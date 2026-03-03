Ｊ２藤枝は７日のホーム磐田戦に向け、３日に焼津市内で調整を行った。今季就任した元日本代表ＤＦ槙野智章監督にとっては初の静岡ダービーでの指揮。チームにとっても今季初の連勝が懸かる一戦で、勝利を狙う。

ここまで両チームは４試合を終え、藤枝が２勝２敗の勝ち点７でＥＡＳＴ―Ｂグループ５位。一方の磐田は同６位で、２勝はいずれもＰＫ戦で制しており、勝ち点４。磐田の志垣良監督も今季就任したばかりで、県内クラブ同士による新監督対決とあって注目が集まるが、指揮官は冷静だ。「我々が目指しているのは、リアクションではなくアクションサッカー。相手がどうこうよりも、自分たちがどういうサッカーをできるかに重きを置いています」。攻守に多彩な“幻惑サッカー”で主導権を握る構え。その上で「自分たちのことで精いっぱい。やろうとしていることに時間を割いているので、他チームの情報はあまり入れないようにしている」と強調した。

もっとも、槙野監督は２００９年から２０１９年まで日本代表としてプレー。その間、磐田ＧＫ川島永嗣とともに戦った経験もある。かつての仲間との対峙については「不思議な感覚です。ただ、僕よりも素晴らしい経験をされている方。そういう偉大な選手と監督として戦えることを楽しみにしています。どうにか永嗣さんの頭上を破らなければ得点は取れない。簡単ではないですが、選手たちにはゴールを決めて勝ってもらいたい」と語った。

藤枝は２０２３年のＪ２昇格後、磐田と４度対戦（２４年は磐田がＪ１でプレー）。通算成績は１勝３敗と分が悪いが、直近の対戦となった昨年９月２０日のホーム戦では２―１で勝利している。磐田に対しても初の連勝を飾り、勢いに乗っていく。（伊藤 明日香）。