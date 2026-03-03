

福原遥

俳優の福原遥がブルガリのアンバサダーに就任した。就任を記念した発表会が３日、都内で行われ、福原は「自分の人生をこのブルガリと共に歩んでいけたら」と意気込みを語った。

【写真】福原遥、ブルガリ アンバサダー就任記者発表会フォトセッション

世界中で愛されるハイジュエラー、ブルガリの新たなファミリーに加わった福原は、白を基調としたエレガントな装いで登壇。「本当に嬉しく、大変光栄に思っております」と、就任の喜びを語った。ブルガリというブランドに対し、単なる美しさだけでなく「エレガントさの中にも芯が強くて、前向きなパワーをいただける」という印象を持っていたという福原。「自分の人生をこのブルガリと共に歩んでいけたら」と、凛とした表情で決意を口にした。

会見では、福原とブルガリの絆を感じさせる印象的なエピソードも披露された。アンバサダー就任の報を耳にしたのは、ちょうど滞在していたパリでのことだったという 。

あまりの嬉しさに、ホテルを飛び出して近くのブティックへ向かった福原さんは、そこで「ディーヴァ ドリーム」のブレスレット（マザー・オブ・パール）に出会った。「『あ、もう絶対これだ』と心動かされ、恋に落ちてしまいました」と語るそのジュエリーを、自身の記念と思い出として購入したという 。この日身につけていたのも同コレクションのジュエリーで、色鮮やかな輝きに「明るいパワーをもらえる」と笑顔を見せた 。

また、新生活が始まる季節に合わせ、新入生や新社会人といった新たな一歩を踏み出す人々へのメッセージも送られた。「新しい環境への不安は多いと思いますが、一歩踏み出した先には素敵な未来が待っています」とエールを送り、自身も撮影前には不安を感じるものの、「新しい自分に出会える」と信じて挑戦し続けていることを明かした 。

最後は、「ブルガリの美しさや強さにふさわしい女性になれるよう、もっと成長していきたい」と締めくくり、アンバサダーとしての新たな旅立ちを印象づけた。