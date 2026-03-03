２０２６年４月の在職老齢年金制度改正を前に、シニアの就業意識に鮮明な差が表れた。株式会社マイスター６０は６０〜７４歳の男女１，０００名を対象にインターネット調査（２０２６年１月２６日〜１月２８日）を実施。在職老齢年金制度の見直しを「知っている」と答えた層の８６．２％が就業継続に前向きと回答したのに対し、「知らなかった」層は５７．９％にとどまり、認知有無で２８．３ポイントの差が生じた。

また、現在就業していない層でも「働きたい」２０．０％、「状況が整えば働きたい」５４．５％と、計７４．５％が就業意向を示した。年齢別では、就業継続に前向きな割合が６０〜６４歳６２．９％、６５〜６９歳７０．９％、７０〜７４歳７７．１％と上昇傾向にある。

就業継続の条件としては「週３〜４日程度など柔軟に勤務日数・時間を調整できること」３４．８％が上位に挙がり、フルタイム継続に不安を感じる理由は「体力・健康面の不安」６９．６％、「収入より時間を優先したい」４４．４％、「精神的負担・ストレス」３６．３％だった。制度改正の周知と柔軟な勤務制度の整備が、就業拡大の鍵となりそうだ。