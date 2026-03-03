日本では、希望の園に入るために1年以上前から「保活」に奔走し、選考に漏れれば仕事への復帰さえ危ぶまれてしまう。事実、厚生労働省の調査（2023年）でも待機児童数は解消に向かっているとされるものの、希望の園に入れない特定延長児童を含めると、今なお数万人規模の親が不安の中にいる。一方、GDPが日本の1.37倍に達するスウェーデンでは、自治体が4カ月以内に必ず場所を提供することが法律で規定されているのだ。入園直前に起きたトラブルを、市の担当者が驚きの速さで解決してくれた背景には、日本とは根本的に異なる「子どもへの投資」のあり方にあるようで……。スウェーデン在住の佐藤吉宗氏の著書『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』（日経BP）より、保育環境の実態とその背景を紐解く。

半径1km以内に9つも…スウェーデンの「保育所」事情

保育所に子どもを預けられるのは子どもが1歳を迎えてからだ。多くの家庭では子どもが1歳半を迎えたときに育児休業を取っていた父親の職場復帰に合わせて通わせ始める。

私たちの住む地域は子育て世帯には非常に適しており、アパートから半径500m以内に保育所が5つ、半径1kmまで広げれば合計9つの保育所がある。うち2つは私立で残りは市立だ。

市立・私立を問わず、入所の希望は市がホームページで一律に受け付けており、希望する保育所を第3希望まで書ける。1つの保育所に人気が集中した場合は、申込日時の早い順に場所が割り当てられる。

息子が生まれて間もない頃、同じ頃に生まれた子どもを持つ親同士の集まりの場で、このうちの私立保育所の1つの人気が高いことを知った。私たちは特に希望はなかったものの、とりあえず申し込みだけはしておこうと、その私立保育所を第1希望に書いて、息子が生後まだ2カ月のときに申し込んだ。預けはじめの時期は、1歳半になる2019年の年明けから、としておいた。

保育料は給食費・おむつ代込みで「上限約3万円」

親が働いていなくても、3歳以上は「週15時間無料」

保育料は市立・私立を問わず同額で、その額は自治体が定めており、世帯の所得の一定割合と決まっている。私の住む自治体は1〜2歳児で預ける時間が週30時間を上回るときは3％、週30時間以下か3歳以上の子どもの場合は2％となっている。

子どもが1〜2歳のときの保育所は、働いていたり勉強していたりする親のための保育サービスという位置づけだが、子どもが3歳以上になると、親が就業や就学しているかにかかわらず、希望すれば週15時間子どもを保育所に預けることが親の「権利」と法律で規定されているため、この15時間分の保育料は無料なのだ。3歳以上の子どもの保育料が2歳児よりも安いのはそのためである。

保育料の所得に対する割合は自治体によって異なるが、私たちの自治体の水準は他の自治体でも一般的のようだ。ただし、保育料の最大月額は国が定めており、24年は1〜2歳児で週30時間を超える場合は月1688クローナ（約2万6000円）、1〜2歳児で週30時間以下か3歳以上の子どもの場合は1125クローナ（約1万7000円）だ。

世帯の合計所得が月5万6250クローナ（約86万円6000円）を超えるとこの上限に引っかかる計算なので、平均的かそれ以上の所得を持つ共働き世帯であればこの額を払っていると考えてよい。保育料にはおむつや給食などの費用が全部含まれている。

入園まであと1カ月…土壇場の申し込みでも2日で決定

さて、入園間近の18年11月となったのに、市から連絡が全く来ない。不思議に思って問い合わせてみたところ、重大な事実が発覚した。

18年春から半年間、私たちは私の仕事の都合でスウェーデン第2の都市イエーテボリの沖合いの島に住んでいたので、その間、住民登録をその自治体に移していた。そのため息子が生後2カ月のときにした保育所の申し込みも自動的に取り消しとなっていたのだ。保育所に預け始める希望としていた19年1月まであと1カ月しかない。

今から申し込んで間に合うのかと焦りつつ、市のホームページで新たな申し込みをしたのが11月末。自宅の最寄りの市立保育所を第1希望として出した。

保育所に空きがなければ、19年1月以降も自宅で面倒を見る必要がある。私は大学研究職からAI業界に転職したばかり。パートナーは出産にともない中断していた勉強を年明けから再開する予定だった。交代で在宅育児を継続するのは大変だ。

するとどうだろう。申し込みをしてから2日後、市からメールが来た。自宅の最寄りの保育所には空きがないけれど、次に近い保育所が年明けから息子を受け入れてくれるという。

次に近いといっても、一番近い保育所が自宅から50m、その次に近い保育所が自宅から200mくらいだから、十分に近い距離だ。ホッとした私たちはすぐに手続きを進めた。

ちなみに、学校法という法律では「保護者が公立の保育所での保育を希望した場合、市は4カ月以内に保育の場を提供しなければならない」とされている。たまたま運が良かったのかもしれないが、わずか2日で保育所が決まったのには私たちも驚いた。

用意するのは着替えくらい…おむつも食事も園が用意

12月半ばにその保育所での説明会に招かれた。通い始めるにあたって、こちらが用意するものは特に何もない。着替えの服や下着2、3セットくらいを保育所に常備させておくこと、全ての私物に名前シールを貼っておくことくらいだ。

一緒に連れて行った息子は、教室の中を歩き回って見学していた。壁に貼られた子どもたちの絵や、棚に並べられたおもちゃを見ながら興味津々の様子だったが、あと数週間もすればこの保育所に1人で通うことになるとはまだ理解していない様子だった。

［写真1］よちよちと歩きながら保育所を見学する息子 出典：『子育ても仕事もうまくいく無理しすぎないスウェーデン人』（日経BP）より抜粋

よちよちと歩く後ろ姿を見ながら、この子が親から離れて本当に1人でやっていけるのか私も少し不安になったりもした。

転園も申し込みから約3週間で完了

年が明けてからの慣らし保育は私とパートナーと1日ずつ交代で付き添った。一筋縄ではいかなかったが、1週間ほどすると親の姿が見えなくなった途端に泣きやむなど切り替えが早くなってきた。

家で使ってきた薄いブランケットがあると安心するので、保育所でも肌身離さず持っていた。夕方に迎えに行くと、息子はブランケットを首に巻き、端を上着のシャツの下にきれいに入れて落ちにくくした状態で砂場で遊んでいることがよくあった。保育士がやってくれたのだと思うが、その巧みな巻き方に感心した。

その保育所に特に不満があるわけではなかったが、自宅からの方向が駅とは逆なので通勤途中に預けようとすると遠回りになってしまうのが面倒だった。保育所までたった200mなのでずいぶんぜいたくな悩みなのかもしれないが、息子を保育所に預け始めてから8カ月後、ダメもとで自宅前の保育所への変更を市に申し込んでみた。

すると、今度は1週間で返事が来た。その保育所に空きがあるという。そして、早くもその2週間後には息子はそこで新たな保育所生活を始めた。

言語教育が手厚いスウェーデンの保育

保育所での生活や保育の内容についてはここで詳しく書くスペースがないが、特に印象に残ったのは、言葉とコミュニケーションに重きを置いていることだった。

スウェーデンには私たちのように外国からの移住者がたくさんいる。数多くの難民も受け入れてきた。そのようなバックグラウンドの異なる人々が1つの社会をつくっていくための重要な鍵は、スウェーデン語と民主主義という価値観だ。

だから、スウェーデン語は小さいときからしっかり教える。身の回りにあるものの名前や遊びの中で使うものの名前や概念を1つ1つ確認し、もやもやした自分の感情にも1つ1つ呼び方があることを教えて、何がうれしいのか、どうして悲しいのかを、自分で言葉として表現できるように教えていた。

それから韻を踏む言葉遊びをよくやっていた。katt（猫）とhatt（帽子）、bok（本）とlok（機関車）といった言葉の後半の母音・子音とリズムが似た言葉だ。単語の発音を子どもに意識させたり、ボキャブラリーを増やしたりしていく上で役立つそうだ。そういえば、スウェーデンでは絵本にある物語でも歌の歌詞でも、よく見たり聞いたりするとリズミカルに韻を踏んでいるものがたくさんある。

また、毎日必ず1回は外遊びをさせていた。保育所の周りにはフェンスで囲まれた大きな庭が広がり、滑り台やブランコ、砂場などの遊具がある。

スウェーデンでは土砂降りの雨が降ることはまれで、降るときはたいてい小雨程度なので、雨が降っても外で遊ばせていた。冬も同様で、寒くても気温がマイナス10度を下回らない限りは厚手のオーバーオールと冬用ブーツを着せて遊ばせていた。

［写真2］息子が4年間通った市立保育所 出典：『子育ても仕事もうまくいく無理しすぎないスウェーデン人』（日経BP）より抜粋

週に1度の遠足で言葉が“生きた知識”に

週に少なくとも1度は、近くの森や公園に遠足に出かけていた。私たちの住む住宅地周辺にはたくさんの公園や森、草原が広がっている。自然の中で花木や虫、鳥を観察しながら四季の移り変わりを感じたり、のびのびと遊んだりする。

「自然教育」とか「環境教育」などと大々的に銘打っているわけではないが、身近にある自然を教材にしながら自然の大切さや面白さを学ばせていた。森や公園の所定の場所で火をおこして、ソーセージを焼いてランチを食べることもあった。

遠足の次の日は、遠足で見たものを教室でみんなと確認したり、本で調べたり、拾ってきた枝や葉っぱで工作をしたりしていた。

息子はそのようなやり取りの中で鳥の名前をたくさん覚えたらしく、私と一緒に散歩しているときも「あの鳥はsadesarla（タイリクハクセキレイ）っていうんだよ」「あっちの黒い鳥はkoltrast（クロウタドリ）だよ」と私に教えてくれるくらい、いつの間にか鳥に詳しくなっていた。

「保育園教諭」と「保育士」、2つの職種で子どもを支える

スウェーデンの保育所では、子どもの教育に直接携わる職種として、保育園教諭と保育士の2種類がある。

保育園教諭は全体の学習計画を立ててそれに基づいた教育を主導する役割を持ち、3年の大学課程を修了して資格を得る。一方で、保育士は保育園教諭を補佐する役割を担っており、資格はないものの高校や自治体などが提供する成人向け高校の教育課程で学ぶのが望ましいとされている。

このように職種に違いはあるものの、現場で子どもたちと日常的に接する役目であることに変わりはなく、日々協力しながら仕事をしている。

私たちは2つの保育所を経験したが、どちらもクラスが5つあり、1クラスが20〜23人ほど。3歳以下だと1クラスの子どもの数が12人くらいだろうか。1つのクラスを保育園教諭と保育士合わせて3人が担当しており、日中の活動では基本的にはその3人がついている。

職員が休んだときのための「臨時保育士」もスタンバイ

保育所は朝7時から夕方17時まで開いており、出勤が早い家庭では、保育所で子どもに朝食を食べさせることができる。

ただ、早朝と夕方の時間帯は子どもの数が少ないので、複数のクラスをまとめることで必要な人員数を減らしていた。朝早くから勤務を始めた職員は早めに仕事を終え、遅く始めた人は最後までいるというようなシフトだ。

また、正規の教諭や保育士が自身の病気や子どもの看病で休んだときのために臨時保育士が登録されており、特に風邪がはやる季節にはそのような臨時保育士が穴埋めをしていた。

［写真3］クリスマスに近い季節には、夕方16時過ぎに迎えに行くともう外は真っ暗 出典：『子育ても仕事もうまくいく無理しすぎないスウェーデン人』（日経BP）より抜粋

親の不満も聞かれるが…随所に光る保育所の“工夫”

一般的に保育所に対する不満として親からよく聞かれるのは、子どもを夕方迎えに行っても別のクラスの教諭・保育士か臨時の保育士だけしかおらず、その日の子どもの様子がどうだったのか、尋ねてもよく分からないというものだ。だから、私たちの保育所も情報の引き継ぎには気を使っていたように感じた。

また、教諭・保育士の中にはスウェーデン語が流ちょうではない人もいるが、子どもがスウェーデン語をきちんと学べるように、息子の保育所では1つのクラスに2人はスウェーデン語を母国語とする、あるいはネイティブ並みに話せる保育士を配置させていた。

私たちの息子は2つ目の市立保育所に4年間通い、23年6月に無事卒園した。新型コロナウイルス禍の混乱した時期もあったが、しっかりと息子の保育と教育をしてくれ、息子も仲の良い友達やたくさんの楽しい思い出ができたようだ。

［写真4］保育所で遊ぶ息子 出典：『子育ても仕事もうまくいく無理しすぎないスウェーデン人』（日経BP）より抜粋

佐藤 吉宗

SEB

シニア・データサイエンティスト