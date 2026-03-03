金谷拓実が約2072万円を稼ぎトップ100に浮上 松山英樹は10位【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「コグニザントクラシック」を終え、最新の賞金ランキングが更新された。
同大会を17位で終えた金谷拓実は13万2000ドル（約2072万円）を獲得。トータル20万3210ドル（約3190万円）にし115位から93位までジャンプアップした。先週出場のなかった松山英樹は205万3970ドル（約3億2247万円）で10位。同じく同大会をスキップした久常涼が、157万3177ドル（約2億4698万円）で16位につけている。平田憲聖は113位、中島啓太は142位。521万6960ドル（約8億1906万円）を稼いでいるジェイコブ・ブリッジマン（米国）が1位。2位に422万5472ドル（約6億6339万円）のコリン・モリカワ（米国）、3位に357万6375ドル（約5億6149万円）のクリストファー・ゴッタラップ（米国）が続く。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
