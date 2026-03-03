ツアー2勝目を狙う女子プロのプライベートショットに大反響！ メガネにニット帽、デニムのロングスカートにプロ仲間も「いいね！」
佐藤心結（さとう みゆ）が自身のインスタグラムを更新。ツアーでも着用しているアディダスのゴルフウェアで過ごすオフショットを投稿した。
【写真】メガネにニット帽、デニムのロングスカートで普段と全然雰囲気が違う佐藤心結
「普段着でもデザインがすごくかわいくてお気に入り」「ゴルフでもプライベートでも両方いけちゃう！」「足元までリンクすると一段階アップ」と魅力をアピール。そして「私は公園にお散歩に行ってきました〜」「久しぶりにブランコに乗ったり」と記すと、珍しくメガネをかけた姿でウメの花に手を添えたり、デニムのロングスカートを着たり、ブランコに乗って両手でピースをしたりと、トーナメント中とはまったく違った雰囲気の写真を公開した。しかし、どの写真もカメラ目線でないところは意識したのか、照れなのか。この投稿には先輩の大江香織や小暮千広も「かわいい」とコメント。ファンからも「メガネお似合いです」「ブランコ、メチャ楽しそうですね」「こっちを向いてください」などの声が数多く寄せられていた。佐藤は2021年、高校3年生のアマチュア選手として参戦したレギュラーツアー「スタンレーレディスゴルフトーナメント」で渋野日向子、木村彩子、ペ・ソンウとのプレーオフにまでもつれ込み惜敗。その年のプロテストに一発合格すると、24年には因縁の「スタンレーレディスホンダ」で初優勝を飾っている。昨年はレギュラーツアー35試合に参戦し28試合で予選を通過。トップ10には8回入り、メルセデス・ランキングは22位だった。今シーズンにはツアー2勝目を飾ることを、多くのファンが期待している
<ゴルフ情報ALBA.Net>
