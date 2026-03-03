MEGUMI、“最高のリフレッシュ法”を告白「『超やばい』『もうあかん』みたいなときは…」
MEGUMIがMCを務めるテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜 深2：17）の2日深夜放送回では、過去に放送されたROIROM、MAZZEL、INIが出演した回の未公開＆名場面が放送され、ボーイズグループ「MAZZEL」のメンバーが、日々のストレス解消法について語り合った。
EIKIが「MEGUMIママの日ごろのリフレッシュ法は？」と切り出すと、MEGUMIは自身のリフレッシュ法を明かした。「『超やばい』『もうあかん』みたいなときは、お酒飲みながら映画館に行く」と語り、携帯から解放される映画館での過ごし方を明かした。
MEGUMIは、お風呂に入ってパジャマのような服で映画館に行き、ワインを飲みながら「めっちゃ良いわ…」と思い、涙するとスッキリするという。日常から離れて一人の時間に浸ることが、最高のリフレッシュになるのだそうだ。
一方、HAYATOは、LEGOやパズルを一人でやる時間でリフレッシュしているという。また、完成したLEGOやパズルの数でストレスを可視化していると明かした。
これを聞いたNAOYAは「あんなにいっぱいかわいい置物あったけどストレスの数だったんだ」と驚きを隠せない様子。EIKIも「そういうこと！？」とメンバーにとっては衝撃の事実だったようだ。これにMEGUMIも「ストレスの塊だよ」と追い打ちをかける。EIKIは「めっちゃあったけど」とし「大丈夫？」とHAYATOを心配していた。
