¡¡¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ÇÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÇ¹âÊö¤ÎÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¡ÊMLP¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Á¥¿åÍºÂÀ¡Ê32¡Ë¤¬3Æü¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡Ö¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥é¥±¥Ã¥È¤Ç·ê¤¬³«¤¤¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Îµå¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¥é¥±¥Ã¥È¶¥µ»¤Ç¡¢ËÜ¾ìÊÆ¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹ñÆâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á¥¿å¤Ïºòµ¨¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ò·Ð¤Æ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¼çÎÏ¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¼ÂÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢º£µ¨¤Ï¥É¥é¥Õ¥È¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡ÖMLP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£