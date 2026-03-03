¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢º£µ¨³«ËëÀï¤ÇÉüµ¢¤Ø¡¡¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Çº¸¼ê¼ó¤òÄË¤á¤Æºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬3Æü¡¢º£µ¨³«ËëÀï¤Ç5Æü¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¥ó¡¦¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤òÁ°¤Ë²ñ¾ì¤Î²Æì¸©Î°µåGC¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ºòÇ¯7·î°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¤Ø¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Î¥Ù¥¹¥È¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢12·î¤«¤é·Ú¤¤Îý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯1·îÃæ½Ü¤«¤é¤Î¥Ï¥ï¥¤¹ç½É¤Ç¡ÖºÇ½é¤Ï¡ÊÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¡ËÉÝ¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ30¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï70¡ó¤¯¤é¤¤¡£Æü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»12¾¡¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£