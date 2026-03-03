【ワシントン＝淵上隆悠】米国のルビオ国務長官は２日、米軍とイスラエル軍によるイランへの合同軍事作戦について、議会側に攻撃後初めて説明を行った。

野党・民主党は議会の承認を得ずに攻撃に踏み切ったことを非難しているが、ルビオ氏は記者団に「法律を１００％守っている」と述べた。

ルビオ氏は連邦議会で、上下両院の共和、民主両党トップと情報特別委員会の正副委員長の計８人から成る「ギャング・オブ・エイト」に対し、２月２８日に始めた軍事作戦について非公開で説明を行った。

これに先駆けて、ルビオ氏は記者団に対し、今回の作戦の目的は、イランのミサイル能力の破壊や核開発を断念させることだと改めて強調した。先制攻撃を行った理由については「差し迫った脅威があった」と言及。イスラエルがイランを攻撃した場合、イランの反撃が米軍にも及び、「待っていれば犠牲ははるかに大きくなった」と主張した。

一方、民主党が「議会軽視」と批判していることについて、ルビオ氏は「ギャング・オブ・エイト」に攻撃を事前通知したと反論。戦争権限法が大統領に義務づけた議会との事前協議や、軍事行動開始から４８時間以内の議会報告を順守していると主張した。