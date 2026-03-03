東大卒の実業家でクイズプレーヤーの伊沢拓司が３日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。東大派閥で仕事を「もらってます！」と堂々宣言した。

この日は「東大京大くらべるＳＰ」と題し、東大卒の伊沢、菊川怜、京大卒の辰巳琢郎が登場。その中で大学の派閥で仕事をもらっているか？との質問が飛んだ。

辰巳は「派閥でやっているっぽいのは…特に東大京大は」と首を傾げ、特に京大だから、東大だからで仕事をもらったことはあまりないとしたが…。

唯一「○」の札を上げたのが伊沢。「もらってますよ！」と堂々宣言し「いいじゃないですか。仲良しでいいじゃないですか。後輩のディレクターさんが東大の人ですとかで仲良くして、東大同士つるんでるみたいなの、ありますよ。いいでしょ、別に」とコメント。

そして「結局東大の人が作ってる番組なんだから、東大の人が合うのは道理じゃないですか」といい放ち、「何が悪いんだ！仕事したいんだよ、こっちは」と言ってスタジオを笑わせた。

ハライチ澤部佑も「地元が一緒だから…とかありますもんね」というと伊沢は「同じ、同じ」と同意していた。