¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ»àË´Àâ¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬ËÜ¿Í¤ÎÌµ»ö¤ò³ÎÇ§
¡¡ÊÆ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÎ¾·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¶õÇú¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿·â¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤ÇÊÆ¥ª¥¹¥«¡¼´ÆÆÄ¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î»á¡Ê£¶£²¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±»á¤Ë¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ï£²Æü¡¢ËÜ¿Í¤ÎÌµ»ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¡×¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²·î£²£¸Æü¤ËÊÆ¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÎ¾·³¤¬¶õÇú¤ò³«»Ï¤·¤¿¿ô»þ´Ö¸å¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ø¤Ç¤Ï¡¢Æ¿Ì¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¥¤¥é¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬£±£µ£¸£°Ëü²ó°Ê¾å±ÜÍ÷¤µ¤ì¡¢¿ôÀé²ó¥ê¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤Ï¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Ä¾¸å¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤äÏÑ´ß½ô¹ñ¤ÎÊÆ·³»ÜÀß¤Ê¤É¤òÉ¸Åª¤ËÌµ¿Íµ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÇÈ¿·â¡£·ã¤·¤¤¹¶·â¤Î±þ½·¤Î¤Ê¤«¡¢¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î»á¤¬£±£³£¸£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡ËÁêÅö¤Î¹ëÅ¡¤ò½êÍ¤¹¤ë¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æ±»á¤Î»àË´Àâ¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î»áËÜ¿Í¤ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë½Ð¿È¤Î²Î¼ê·ó¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¥À¥Ë¥¨¥é¡¦¥Ô¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È£²¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÌµ»ö¤ò³ÎÇ§¡£¡Ö¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¤Ï¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¤â³§Ìµ»ö¤À¡×¤È£Ô£Í£Ú¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î»á¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎËÉ¶õ¹è¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»£¤Ã¤¿²èÁü¤â£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï£Á£ÉÀ¸À®²èÁü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î»á¤È²ÈÂ²¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤«¤é¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥À¥Ë¥¨¥é¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢¸½ÃÏ»æ¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¡¦¥Ý¥¹¥È¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤Î²ÈÂ²À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÊ¶Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤âÉ×¤Ï·è¤·¤Æ¤³¤Î¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£