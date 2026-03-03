永島優美アナ、2歳娘と揃えたピンクコーデでディズニー満喫「娘さん大きくなった」「貴重なプライベート」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】元フジテレビアナウンサーの永島優美が3月1日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでの娘との2ショットを公開した。
【写真】34歳元フジアナ「大きくなった」2歳娘とピンク服揃えたディズニーショット
永島アナは「『ミニーちゃん、タッチした！』とことあるごとに話している娘。写真を撮ることにもハマっているので、カメラを持って張り切ってました」と記し、東京ディズニーランドでの写真を複数枚投稿。ピンクのヘア飾りをつけたツインのお団子ヘアにフリルがたくさんついたピンクのドレス姿の娘と、鮮やかなピンクのトップスにデニムパンツのカジュアルなコーディネートの自身の親子ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「ピンクで揃えたコーデ可愛すぎる」「貴重なプライベート」「娘さん大きくなった」「素敵な笑顔」などと反響が寄せられている。
永島アナは、2021年3月に同局のディレクターと結婚。2024年1月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
