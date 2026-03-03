乃木坂46田村真佑、素肌輝くオフショルコーデに絶賛の声「白い妖精みたい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/03】乃木坂46の田村真佑が3月1日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのホワイトコーディネートを公開した。
【写真】27歳乃木坂「白い妖精みたい」反響相次いだオフショルコーデ
◆田村真佑、オフショルホワイトコーデ披露
田村は、白いファーのベレー帽をかぶり、両肩にリボンのついたインナーにオフショルダーのカーディガンを重ねた全身ホワイトのコーディネートを公開。美しいデコルテや肩のラインが際立つスタイルを見せている。
また「可愛い子を捕獲した日」と記し、同じく乃木坂46メンバーで同期の遠藤さくらが田村に近づきハグをする様子をコマ送りのように写真で投稿している。
◆田村真佑の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「白い妖精みたい」「ホワイトコーデ可愛すぎる」「肌綺麗すぎる」「天使が2人」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
