なごみ＆こーくん、ベッドの上での夫婦ショット公開「幸せが溢れてる」「自然体な姿にほっこり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/03】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたこーくんが3月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。ベッドの上でのなごみとの2ショットを公開した。
【写真】人気YouTuber夫婦「自然体な姿にほっこり」ベッドで密着
こーくんはベッドの上で愛犬と遊ぶなごみに寄りかかるように密着したパジャマ姿の自身の2ショットを投稿。こーくん、なごみ、共にリラックスした表情で、仲睦まじい様子を披露している。また「誕生日おめでとう これからも沢山の愛を伝えさせて 可愛くて素敵な一年にしてね」というメッセージを添えたなごみの写真も投稿し、なごみの誕生日を祝福した。
この投稿に、ファンからは「幸せが溢れてる」「憧れの夫婦」「自然体な姿にほっこり」「仲良し」などの声が上がっている。
2人は2024年3月2日に開催されたファッションイベント「第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING／SUMMER」にて結婚を発表。2025年2月2日には「なこなこチャンネル」の終了を報告している。（modelpress編集部）
