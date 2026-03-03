寺田心、朝5時起きで朝食手作り「母親の分も」料理の腕前に驚きの声相次ぐ「ギャップがすごい」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2026/03/03】俳優の寺田心が3日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。料理の腕前に反響が寄せられている。
【写真】子役出身17歳俳優、“激変ぶり”話題のランウェイショット
この日、番組では“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では“激変ぶり”が話題の寺田が登場。もうすぐ高校3年生となり、現在は筋トレに熱中していることを明かした。
また、朝は5〜6時に起き朝ごはんを作っているそうで「卵焼きと鮭とお米。最近は筋トレをしているので、卵焼き、鮭、鶏肉とかが多い」と明かした寺田。卵焼きやサラダ、みそ汁、ナスの煮浸しなどバランスの良いメニューが並んだ実際の朝食の写真も公開され「母親の分も作っているので、基本うちの朝ごはんはこんな感じ」と語った。
さらに「料理とスイーツの資格を持っていて」と話し、手作りのカヌレの写真が公開される場面も。「温度調整がだいぶ難しい。あと、ダマになっていたら生地が膨張するので…」とカヌレ作りの難しい点も明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「筋肉ムキムキで料理までできるギャップがすごい」「クオリティ高い」「お店のカヌレみたい」「多彩すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
