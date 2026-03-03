流通経済大は３日、サッカー部で部員が違法薬物を使用している疑いがあると情報提供があり、調査の結果、５人が使用を認めたと発表した。茨城県警が捜査している。大学は午後に緊急記者会見を開く。

＊ ＊ ＊

大学によると、２月２４日に特定の男子部員が違法薬物を使用している疑いがあるとの情報提供があった。

部内での調査で複数の学生に簡易検査を実施したところ、学生１人から陽性反応が確認されたという。

さらなる調査の結果、学生５人が違法薬物使用を認める供述をしたため、２７日に県警に相談した。

県警は当該学生５人に任意で事情聴取を行い、２８日未明に令状に基づき男子サッカー部寮への家宅捜索が行われた。

大学側は２７〜２８日にサッカー部の監督やスタッフに対しても聴取を実施。「保有する全ての情報を茨城県警に提供するなどして、捜査に全面的に協力してまいります」としている。現在はサッカー部の活動および監督の責務を一時停止する対応を行っている。

大学側は「全容の解明を進めていくとともに、学生に対する指導の徹底と不安を抱く学生にタイするケアに努めてまいります。あわせて、本事案の徹底検証に基づく再発防止策を速やかに策定の上実施し、信頼の回復に全力で取り組んでまいります」と発表した。