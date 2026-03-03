パッと華やか◎ひなまつりに作りたいお寿司レシピ

ひな祭りはいつもより少し華やかに、食卓を彩る「お寿司」を手作りしてみませんか！？手に入りやすい材料で手軽に作れるお寿司レシピをご紹介します。

▼牛乳パックで◎ひしもち風お寿司

牛乳パックの形を利用して、ひしもち風に作るお寿司。3色のカラーがとっても可愛い一品に。



▼お好みの具材で楽しめる手まり寿司

見た目も華やかな手まり寿司は、ラップを使って簡単に作ることができます。お好みの具材をのせて楽しめるのも嬉しいところ。



▼お弁当やお花見にも◎桜餅風お寿司

ほんのりピンク色で、今の季節にぴったりな桜餅風のお寿司。お弁当やお花見にもおすすめです。







いかがでしたでしょうか!?桃の節句にぴったりな、華やかなお寿司料理。さまざまなアイデア満載で、手軽に作れるのが嬉しいですね。ひな祭りの食卓のメインにぜひどうぞ。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。