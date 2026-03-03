［パラ 雪辱へ］＜上＞鈴木猛史 ３７（カヤバ）…アルペンスキー男子（座位）

日本勢の活躍に沸いたミラノ・コルティナ五輪に続いて、３月６日にミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが開幕する。

前回大会でメダルに届かなかったパラアスリートにとって、４年間の進化を示す舞台でもある。

五輪に「勇気もらった」

自身最初のレースとなる滑降は開会式翌日の７日に行われる。日本選手のメダルラッシュに沸いた五輪をイメージし、「勇気をもらったし、（五輪からの）勢いをそのまま出せたらいい」と自らに言い聞かせている。

自身６度目となるパラリンピックシーズンの今季にピークを合わせてきた。今年１月にはフランスでのワールドカップ（Ｗ杯）で得意の回転を制した。Ｗ杯優勝は実に９年ぶり。試作を重ねたチェアスキーとともに、自分の滑りにも「ずっと海外の若手に負けて自信が持てなかった。やっぱり自分が速いんだと、（結果で）教えてもらった」と手応えをつかんでいる。

２０１４年ソチ大会の回転で金メダルを獲得したが、それ以降はパラリンピックの表彰台から遠ざかっている。１８年平昌大会は最高４位。２２年北京大会の回転は１回目で４位につけたが、２回目の終盤でターンに失敗して無念の途中棄権となった。

パラリンピック以外でも、１回目で表彰台圏内の順位なら「メダルを取れればいい」と弱腰になり、２回目は守りに入って順位を落とす試合が目立った。元々精神的に弱さがあることを自覚していたが、北京大会後、「自分をコントロールできるようになれば次の大会でメダルをとれる」と考え、２年前から、それまで避けていたメンタルトレーニングに取り組んだ。

国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ）の協力を得て、メンタルトレーニングの専門家との面談を通じて自らの課題と向き合った。レース中も「自分はできる」「トップを狙う」と常にプラスのイメージを自ら思い描くように努めた。優勝したＷ杯では１回目１位となったが、そこから気持ちも守りに入らず、「自分に自信を持つように『大丈夫』と思って滑った」。２回目も全体２位の好タイムをマークし、トレーニングの成果を実感できた。

「もう一度世界一になりたい」。大会最終種目となる回転で３大会ぶりに金メダルを獲得することが大きな目標だ。パラのメダルを見せると周囲の誰もが笑みを浮かべたという光景が忘れられない。

ソチ大会後に結婚し子供も生まれた。不本意に終わった２大会分の借りを返す戦いは、妻や我が子に初めてメダルを届けるための勝負にもなる。（佐藤雄一）

７度目出場 森井「充実」

鈴木とともに座位での活躍が期待されるのが森井大輝（トヨタ自動車）。自身７度目のパラリンピックを前に「すごく充実した状態で臨める」と話している。

チェアスキーとともに、ストック代わりとなる「アウトリガー」にも改良を加えた。これにより、回転などの種目でポールが倒しやすくなり、より直線に近いライン取りができるようになったという。

豊富な経験を生かしつつ、「経験が邪魔にならないように（滑りの）リミッターを外していく」と自らの限界に挑むつもりだ。