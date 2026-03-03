◇WBC東京プール強化試合 オーストラリア 5-1 巨人2軍（3日、宮崎・サンマリン）

この試合、横川投手が3番手で登板。2イニングを投げ、6回に無死満塁のピンチを招き3失点するなど課題が残った一方、7回にはテンポよく3者凡退に抑え、修正力を発揮する一幕もありました。

横川投手は、0-1とビハインドの状況で6回からマウンドに上がると、先頭打者には追い込みながらも甘い変化球をレフト前に運ばれ、続く4番・ホール選手にも変化球をとらえられライト前ヒットを許します。

無死1、2塁となり、続く打者は送りバント。三塁側に転がったボールを横川投手が捕りに走りますが、グラブからボールがこぼれ無死満塁のピンチを招きます。しかし横川投手は続く4人目に四球を与え、押し出しで失点。5人目と6人目は低めの変化球で空振り三振とし2死までこぎつけますが、7人目の打者に初球の甘い球を狙われ、ライトへの2点タイムリーヒットを浴びました。後続は抑えますが、この回3失点となります。

続く2イニング目の7回もマウンドに上がった横川投手。ところが前の回とは一転、好投し、1人目はファーストファールフライ、その後、2人目、3人目はいずれも初球をセンターフライに打ち取り、リズムよく3者凡退でこの回を終えました。

横川投手は2イニングで降板。なお試合は巨人が終盤にも追加点を許し、反撃したい打線も7回の1得点のみ。1-5で黒星を喫しました。