反抗期の息子が壁に穴を開けたらどう注意する？藤本美貴の回答にアルピー平子「怖っ」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

2月24日（火）の同番組に、ゲストとして平愛梨、アルコ＆ピース・平子祐希と酒井健太が出演した。

思春期の子どもの叱り方の話題では、藤本が見せた“厳しさ”に平子は驚いた様子で…。

【映像】反抗期真っ只中の横澤夏子

今回は「みんなどうしてる？最近のお悩み発表会」と題し、ゲストの3人が子どもに関する悩みを持ち寄った。

平子は、中学2年生の長男が反抗期に入ったと語る。平子の前では目立った反抗はないものの、母親に対しては生意気な態度を取ったりしているらしい。

「父親なので息子の気持ちもわかる」という平子は、あまり子ども部屋に入ることもしないそうだが、ある日用事があって入ったとき、壁に小さなへこみを見つけた。

「おそらく（拳で）ガーンってやって潰したんだろうな」という跡だったため、平子は厳しく叱るべきか迷ったそう。しかし、自身も思春期の頃に身に覚えがあったことから、柔らかい口調で「なんだこれ、ママに腹立ったのか。物に当たるなよ」と諭す程度に留めたのだそうだ。

「でもね、築3年目の積水ハウスなんですよ」と複雑な表情を浮かべた平子は、「みなさんだったらどうしてました？」と問いかけた。

すると藤本は悩みつつも「お年玉から引くよ、って言って引きますね」とバッサリ。平子は思わず「怖っ」と目を丸くする。

「これだいたい（直したら）いくらか聞くね。自分のやったことには責任を持ってもらわないと困るから、って」と続けた藤本に、平子は「（息子は）膝から崩れ落ちると思います」と笑っていた。