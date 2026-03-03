「韓国人の血がたぎる青き目の太極戦士！」オリ打線抑えた韓国代表ダニングに自国メディア興奮【WBC】

MLB通算28勝の投手、そして韓国人の血がたぎる「青き目の太極戦士」が、韓国代表としての初登板で好投を披露した。

デーン・ダニングは3月3日、京セラドーム大阪で行われているオリックス・バファローズとの強化試合で先発登板し、3回を投げて3被安打、無四球、1奪三振、無失点を記録した。

2016年の新人ドラフト1巡目でワシントン・ナショナルズから指名されたダニングは、マイナー生活を経て2020年にシカゴ・ホワイトソックスでメジャーデビューを果たした。通算136試合（うち先発102試合）で593.1回を投げ、28勝32敗、防御率4.44、538奪三振の成績を残している。

2021〜2023年はテキサス・レンジャーズで全盛期を過ごした。2021年は27試合（うち先発25試合）で117.2回を投げて5勝10敗、防御率4.51。2022年は29試合すべて先発で153.1回を投げ、3勝8敗、防御率4.46を記録した。勝ち運に恵まれず、終盤には股関節の手術を受けてシーズンを完走できなかった。

それでも、2023年には35試合（うち先発26試合）で172.2回を投げ、12勝7敗、防御率3.70を記録。先発とリリーフを行き来するスイングマンとして万能に起用され、同年のワールドシリーズ制覇も経験した。

ダニング（写真提供＝OSEN）

ダニングは前回の2023年WBCにも韓国代表として出場したい思いが強かった。しかし、股関節手術の影響で合流できず、今大会でついに念願の韓国代表入りを果たした。

ダニングは1回、オリックス先頭打者の宗佑磨に中前安打を許したが、西川龍馬を右飛に打ち取り、紅林弘太郎を三振に仕留めた。二死後は太田椋を二ゴロに誘い、一塁走者をフォースアウトにして1回を終えた。

ダニングが1回を終えてベンチに下がった後、2回表には打線がキム・ドヨンの3ラン本塁打を含む一挙6得点のビッグイニングを作った。おかげで、ダニングは長い休憩を挟んで再びマウンドに上がった。

2回は先頭のボブ・シーモアを中飛に打ち取るも、廣岡大志には右翼線二塁打を許し、一死二塁のピンチを招いた。ただ中川圭太を遊撃ゴロ、杉澤龍を中飛に打ち取り、2回も無難に終えた。

ゴロピッチャーのダニングにとって、内野陣の助けは不可欠だった。ただ、3回はキーストーンコンビが連続して失策を犯し、ダニングを助けられなかった。先頭の福永奨を遊ゴロに打ち取ったが、遊撃手キム・ジュウォンの一塁送球が高くなり、走者は二塁へ進んだ。続く宗も二ゴロに打ち取ったが、今度はキム・ヘソンが打球を処理できず、瞬く間に無死一、三塁のピンチとなった。

ダニング（写真提供＝OSEN）

しかし、ダニングは自らピンチを切り抜けた。西川を二飛に打ち取り、今度はキム・ヘソンがバスケットキャッチでダニングを助けた。続く紅林もバットを折りながら遊ゴロに打ち取られ、一気に2死一、三塁となった。最後は太田を遊ゴロに誘い、危機を脱した。

（記事提供＝OSEN）