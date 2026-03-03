三笘薫所属のブライトン、FWウェルベックの契約延長OP行使か…35歳で2季連続二桁ゴール達成

2季連続の2桁得点🔥



三笘のクロスをヒンシェルウッドが

ヘディングで #ウェルベック へ

ベテランらしい冷静なフィニッシュ👏



再びブライトンがリード🔵



🏆 プレミアリーグ第28節

⚔️ ブライトン v ノッティンガム・フォレスト

📺 https://t.co/RJY5No2kTh pic.twitter.com/cUNAu3zkMe