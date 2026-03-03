3日14時現在の日経平均株価は前日比1696.16円（-2.92％）安の5万6361.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は111、値下がりは1467、変わらずは12と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは6銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはファストリ <9983>で、1銘柄で日経平均を249.49円押し下げ。以下、ＴＤＫ <6762>が107.05円、東エレク <8035>が101.28円、アドテスト <6857>が58.83円、ファナック <6954>が57.49円の押し下げと続く。



プラス寄与トップはリクルート <6098>で、日経平均を7.82円押し上げ。三菱商 <8058>が3.71円、ＨＯＹＡ <7741>が1.75円、レゾナック <4004>が0.85円、東ガス <9531>が0.72円で続いている。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は輸送用機器で、以下、石油・石炭、空運、繊維、電気機器、ゴム製品と並ぶ。



※14時0分10秒時点



株探ニュース

