長田庄平 有岡大貴（Hey!Say!JUMP）

ゲスト：ハイヒール・モモコ



【湯島天満宮】

・合格甘酒 300円

・限定切り絵御朱印 1000円



◼️湯島天神 梅まつり

入場無料 3月8日（日）まで開催



【茶房松緒】

・季節の生果実クリームあんみつ 990円

・アフターヌーンティーセット 平日3３00円 土日祝3500円

・紅白海鮮ちらし膳 2180円





【UNOS】・お誂え千社札シール（100枚入り） 12100円〜【ゆしま花月】・梅ざらめ単衣 702円※3月8日まで 商品がなくなり次第販売終了・かりんとう単衣 648円・こはく単衣 648円【パティスリー ドゥ ボンヌ オーギュル】・ショコラブロンド 800円・ショコラトロピコ 700円・福寿の種 3６0円・瀬戸内レモンケーキ 380円・こめらんたん 260円・もなかマシュマロ 300円

【京王プラザホテル】

・雛のつるしかざり

※3月31日まで

・ひなまつりランチ「桃の宴」 6500円

・ストロベリースイーツブッフェ 平日6000円 土日祝6300円



【サンシャイン60】

・サンシャイン60展望台 展望パーク

平日入館料 大人700円 小学生・中学生500円

土日祝入館料 大人９00円 小学生・中学生 600円

※未就学児は無料



さくらまつり 5月10日まで開催



回転グルメ進化に密着



安くて美味しいだけじゃない！

進化を続けるスシローでいまどきの楽しみ方14連発！

さらに、お寿司だけじゃない超意外な回転グルメの進化も徹底調査！



出演：辻󠄀岡義堂アナウンサー



【紹介したお店】

■スシロー新宿西口店

※店舗によって価格が異なります



・豊洲天然鮪６貫盛り ※販売終了しております

・天然インド鮪7貫盛り 1,120円〜（販売期間：2026年3月4日(水)〜3月29日(日)）

・サーモン 120円〜

・サーモンのサラダパフェ 250円〜

・サーモンのサラダ寿司 160円〜

・サーモン チーズマヨ炙り 200円〜

・サーモン バジルマヨチーズ炙り 200円〜

・サーモン バジルモッツァレラ 180円〜

・オニオンサーモン 140円〜

・焼とろサーモン 180円〜

・サーモンアボカド 180円〜

・生サーモン 180円〜

・おろし焼とろサーモン 180円〜

・炙り生サーモンバター醤油 200円〜

・本日の海鮮ユッケ軍艦 卵黄醤油がけ 120円〜

・ぷちローセット 580円〜

・活〆寒ぶり 160円〜

・活〆真鯛 180円〜

・えび 120円〜

・厳選まぐろ赤身 120円〜

・カタラーナアイスブリュレ 250円〜

・カタラーナ＋ホットコーヒーセット 390円〜

・フレッシュ苺の苺すぎるパフェ 360円〜

・北海道ミルクレープメルバ 270円〜

※現在一部店舗では「白いミルクレープメルバ」を販売しております。

・ブラジル産豆アイスコーヒー 190円〜

・ブラジル産アイスカフェラテ 220円〜



■回転わんこそば くるくるわんこ

・立ち食い食べ放題４０分 3800円



■廻転レーン焼肉 いっとう

・１皿 110円〜



■松坂牛焼肉・ホルモン一升びん宮町店

・松坂肉赤身 770円



■流甘味むろさだ

・フルーツポンチ 880円

・クリームあんみつ 880円



■郄一商店

・那須御用味噌ラーメン 1100円



■回転火鍋 なべ丸 上野本店

■回転火鍋 なべ丸 上野本店



※ご紹介した価格などの情報は取材当時のもの

変更の可能性がございますのでご了承ください。

※現在、臨時休業や営業時間変更等の場合もあります

営業詳細や閉館情報は、店舗・施設HPをご確認ください。



国民意識調査ビンゴ



＜２０代〜７０代 300人に聞いた！名前に果物が入る有名人といえば？＞

１位 菊池桃子

２位 椎名林檎

３位 松坂桃李

４位 桃井かおり

５位 木梨憲武

６位 王林

７位 亀梨和也

８位 杏

９位 戸田恵梨香



