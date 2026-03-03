“東大卒”菊川怜、天才だと感じた芸能人明かす 初対面で圧倒「やっぱり別格」
俳優の菊川怜（48）が3日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。天才だと感じた業界関係者を語った。
【写真】温泉での入浴ショットを公開した菊川怜
この日は「東大・京大徹底比較SP！」と題し、東京大学出身の菊川に加えて伊沢拓司、京都大学出身の辰巳琢郎がゲスト出演。特殊な文化と勉強法、意外な苦労を語った。
その中で菊川は「天才が認めた天才」というトークテーマで、黒柳徹子（92）の名前を挙げた。菊川は「芸能界に入って黒柳徹子さんに実際にお会いして、やっぱり別格で。存在が圧倒的だなと衝撃を受けました」と語った。徹子の部屋にはこれまで3回出演しているといい「半年前くらいにもお会いしましたけど、トークもおもしろくて。誰にもまねできない」と魅力を語った。
また伊沢も『徹子の部屋』に出演した際、合間の時間に黒柳からパンダにまつわるクイズを出題されたという。それに伊沢が正解すると「もう一問出てきて、負けるまで辞めない。悔しさが出ていてすごいなと。しかも本当に難しいクイズが出てきて、さすがだなと思いました」と語った。
