fromis_9、JAPAN 1st EP『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』ジャケット写真＆新アーティスト写真を公開
韓国の5人組ガールグループ・fromis_9が、4月1日にリリースするJAPAN 1st EP『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。
【写真】fromis_9『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』通常盤＆初回盤のジャケット
「Supersonic」「DM」「WE GO」など“億超え”の総再生回数を誇る代表曲を持ち、先日、韓国、アメリカ、日本など12都市17公演にわたって開催したワールドツアーを完走したばかりのfromis_9。ジャケット写真および新アーティスト写真は、これから訪れる季節のワクワク感を詰め込んだピンクを基調としたビジュアルで、グループのかわいらしさが際立つアートワークに仕上がっている。
日本デビュー盤のタイトル曲「LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)」の一部は、公式SNSで先行で公開中。今後もSNSにて、CDの発売を記念したイベントや特典などの情報が順次公開される予定だ。
