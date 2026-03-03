Mrs. GREEN APPLE大森元貴、綾瀬はるから共演者にツッコミ「みんな覚えてないの？」 鈴木亮平「我々はチームワークすごいですから」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）、俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平が3日、都内で行われたキリンビールの『キリングッドエール』5,000万本突破！“大反響”御礼発表会』に参加。“グッドエールポーズ”の記憶があいまいになった共演者に、大森がツッコミを入れた。
【動画】Mrs. GREEN APPLE大森元貴、綾瀬はるかの天然っぷりにツッコミ連発
「キリングッドエール」は昨年10月7日に発売され、わずか8日で年間販売目標を達成。発売から約3ヶ月で累計販売本数5000万本を突破した。それを記念した発表会だった。
6人は発売時の発表会で、鈴木が無茶ぶりされ苦肉の策で考案したという“グッドエールポーズ”を披露していた。足を交差させて、深めに腰を曲げてガッツポーズするポーズだった。
今回もそれを披露することになったが、「どうやるんだっけ？」「こうだっけ？」とわちゃわちゃ。大森が「こうでしょ？え、みんな覚えてないの？撮影したよね」と笑顔でツッコミを入れた。
和やかな空気が包まれる中で鈴木が、「我々はチームワークすごいですから」「さっき裏でうるさいって怒られた…」と、6人の仲の良さを明かした。
【動画】Mrs. GREEN APPLE大森元貴、綾瀬はるかの天然っぷりにツッコミ連発
「キリングッドエール」は昨年10月7日に発売され、わずか8日で年間販売目標を達成。発売から約3ヶ月で累計販売本数5000万本を突破した。それを記念した発表会だった。
今回もそれを披露することになったが、「どうやるんだっけ？」「こうだっけ？」とわちゃわちゃ。大森が「こうでしょ？え、みんな覚えてないの？撮影したよね」と笑顔でツッコミを入れた。
和やかな空気が包まれる中で鈴木が、「我々はチームワークすごいですから」「さっき裏でうるさいって怒られた…」と、6人の仲の良さを明かした。