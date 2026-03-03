ロックバンドのポルノグラフィティが新曲「はみだし御免」（ソニー）を出した。

江戸時代の消防組織「火消（ひけし）」の世界を描いた放送中のアニメ「火喰鳥（ひくいどり） 羽州ぼろ鳶（とび）組」のオープニング曲でもある今作では、死と隣り合わせの火事場に生きる男たちの勇敢さと、その裏に隠れた葛藤が描かれている。（宍戸将樹）

作詞・作曲を担当した新藤晴一（ギター）は、今村翔吾の原作小説を読んで制作にあたった。「まず火消というシステムや風習が面白かった。仲間たちも個性豊かで、面白く読ませてもらった」と振り返る。

かつて江戸随一の火消「火喰鳥」として活躍したものの、とある事情から一線を退いた主人公・松永源吾が再び火消として雇われることから物語は始まる。「はみだし御免」は、源吾をはじめとした一癖も二癖もある火消たちの心情と背景を映し出すような、ずっしりと響く重低音がサウンドの特徴のひとつ。岡野昭仁（ボーカル）は「命の危険を顧みない、骨太で勇敢な男たち。野太い声で表現すべきかな」と力強い歌声を響かせている。

数々のアニメタイアップを手がけてきたが、完全に時代劇の作品はこれが初めてという。新藤は「通常通り作った曲だけど、火喰鳥の曲という思いがあったから自然とサウンドが作品に寄っていったのかも」。岡野は「アレンジも物語を想起しやすい。今回は乗っかっていくだけだった」と語る、和の要素とロックが合わさった仕上がりになった。

「はみだし御免」はリリースの一足先に昨年末のカウントダウンライブで披露した。「新曲の披露は独特の緊張感がある。歌い終わってから一拍置いたあとの拍手に、お客さんの期待感や充足感を受け取りました」と岡野がいえば、新藤は「曲はライブの中で変化していくものだと思う。ツアーでセットリストに入ったときにどうなるか楽しみ」と期待する。

先日、ＥＰ「種」をリリースし、全国ツアー「水」も始まる。その集大成が、秋にアルバム「果実」として実る予定だ。「長くやっている中で、自分たちの中でも少しずつ変えていって変化を楽しみたい」と新藤。先にツアーで新曲を披露してからレコーディングを行う、通常と異なる過程を経て制作されるという。「アルバムを聴いたときに、ツアーを通じて完成されたとファンの皆さんと喜べるものにしたい」と意気込む。

岡野は「今年５２歳になるけど、自分の常識も覆せるようにまだまだ進化したい」と意欲的だ。「今までのキャリアの中で、最高点に到達出来たらという気持ちで頑張ろうと思います」。新境地に踏み出し、さらにパワーアップする２人から目が離せない。