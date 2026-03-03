2025年にアメリカの「ナショナル ジオグラフィック」が発表した「2026年に行くべき世界の旅行先」に選ばれた山形県。酷寒の猛吹雪のなか、蔵王温泉街や樹氷原を歩き回り、山形牛などグルメ店を訪ねるというロケが2026年3月2日放送のバラエティー番組「帰れマンデー見っけ隊！！」（テレビ朝日系）で紹介された。なかでも70歳の郷ひろみさんの鉄人ぶりが注目を集めた。

「郷さんを守れ！」

宮川大輔さんが「ここ10年で一番過酷なロケ」と話したように、猛吹雪で気温はマイナス11度。ロケ中も前から吹きすさぶ風と雪にサンドイッチマンや宮川さん、ロッチの中岡創一さんからは「やばいやばい」「耳が痛い」「これはスゴい」と悲鳴が相次いだ。

レギュラー陣から「郷さんを守れ！」との声も飛び出すが「僕は大丈夫です」と郷さん。何とか店にたどりつき、ステーキやラーメンを食べる郷さんにレギュラー陣から質問がとぶ。食べ物を噛む回数は「30回は噛むようにしている。トウモロコシは一粒ずつとって食べるので1本食べるのに40分かかる」と話し、「よく噛んで食べる」という健康法を愚直に実践していることを明かした。

「『寒い』『しんどい』『痛い』も言わずに（ロケを）こなした」

酷寒の中、4時間半歩き回り、最後にたどりついた蔵王温泉で5人が湯につかる。しんどかったロケを振り返りながらレギュラー陣から「こんなしんどい中でも郷さんは『寒い』『しんどい』『痛い』も言わずに（ロケを）こなした」と感嘆とともに尊敬の声が漏れる。

中岡さんは「郷さん、怒ることはないんですか？」と聞く。郷さんは「ないですね。大きい声を出す時は『GO！』ですから」と話し、周囲は大爆笑だった。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）