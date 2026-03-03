福原遥、“一歩踏み出したい人”へエール「その先に素敵な未来が待っています」
俳優の福原遥が3日、都内で行われた『ブルガリ アンバサダー 就任記者発表会』に登壇。“新生活”を始める人へエールを送った。
【全身ショット】綺麗すぎる…真っ白なドレス姿の福原遥
ブランドアンバサダーに就任した福原は「世界中で愛されているブルガリのアンバサダーをさせていただけるのはすごくうれしいですし、光栄に思っています」とにっこり。「ブルガリのような美しさ、輝かしさ、真の強さ、前向きなエネルギーを持つ女性に成長していきたいなと思います。ブルガリにふさわしい女性になれるように頑張りたいと思います」と意気込んだ。
“新生活”を控える人々への言葉を求められると、「勇気のいることですし、不安も大きいと思いますが、一歩踏み出したその先に素敵な未来が待っていますし、いろいろなことを経験して成長できる可能性が広がると思います。恐れず一歩前に踏み出してほしいです」と応援。「私も撮影前は不安でいっぱいですが、一歩前に進んだらまた新しい出会いがあると思って頑張っています。一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。
