女優綾瀬はるか（40）が3日、都内で「『キリングッドエール』5000万本突破！“大反響”御礼発表会」に登場した。

キリンビールが昨年発売した「キリングッドエール」のブランドリーダーを務めており、出演する新テレビCMがこの日、解禁された。「皆さんにお会いするのが3度目か4度目で、ちょっとずつ仲良くなってきた。冗談を言ったりとか、その雰囲気が映し出されてるんじゃないかな」と撮影を振り返った。

CMでは浜辺美波（25）、鈴木亮平（42）、Mrs．GREEN APPLE大森元貴（29）と4人でサインを書くシーンがある。鈴木によると、浜辺と鈴木の漢字サインを見た綾瀬が「いいなあ。私のサインはアルファベットだから子どもっぽいんだよなあ」とつぶやいたという。鈴木は「綾瀬さんのサインはね、英語だからとかじゃなくて、最後にクマちゃんの顔を足してあるんですよ。だから子どもっぽいんじゃないですかね」と分析。「ぜひ見てください」とCMの見どころに挙げた鈴木に、綾瀬は「絶対注目しないでください！」と恥ずかしそうな笑みを浮かべた。