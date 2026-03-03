muqueが4月15日にリリースする2ndフルアルバム『GLHF』より、トラックリスト、ジャケットデザインが公開された。

今回公開されたジャケットデザインは、前作EP『DOPE！』に続き、クリエイティブチーム 釣部東京がアートワークを担当。本作では“チェス”をテーマに一風変わった駒たちをモチーフにしたビジュアルを展開しており、それぞれが異なる役割や意思を帯びた存在として描かれている。

アルバムタイトル『GLHF』は、“Good Luck, Have Fun”（グッドラック・ハブ・ファン）の略で、ゲーム開始前などに相手へエールを送る際に使われるスラング。TVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌「The 1」や、CLAN QUEENをfeatに迎えたロックナンバー「Dancing in my bad life(feat. CLAN QUEEN)」をはじめとする全10曲が収録される。

初回生産限定盤には、2025年7月31日に開催されたワンマンライブ『MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !”@ Zepp Shinjuku』の模様を収録。ソールドアウトの同公演の空気感を体感できる映像作品となっている。

また、アルバムのCDショップ＆ECサイト予約／購入者特典内容も発表。デザイン等は順次公開される。

なおmuqueは、本日3月3日より国内14公演にアジア5公演を加えたツアー『muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”』を開催。本ツアーでは、会場限定CD予約／購入者特典として本アルバムを予約／購入することで全員への“オリジナルGLHFラミネートパス”のプレゼントや、ライブ終演直後のmuqueメンバーと購入者全員との撮影会が開催されるなどの企画も用意されている。公演チケットは現在一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）