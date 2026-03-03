公開中の「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）は久しぶりの娯楽時代劇だ。

あだ討ちの真相を巡るミステリータッチの物語で、鍵を握るのが江戸の歌舞伎小屋に集う面々。彼らをとりまとめる座付き作家を演じた渡辺謙は「俳優も個性的なメンバーがそろい、いい意味で肩を寄せ合って、映画作りができた」と満足げに話す。（近藤孝）

「肩の力が抜けたというか、解放されたっていう感じかな」

本作の撮影の前後に、２０２５年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」にも出ていた。演じたのは江戸幕府の切れ者の老中、田沼意次。「江戸城で裃（かみしも）つけて、本当に息が詰まるような」場面が続いた。

一方、「木挽町――」の役は、人情味あふれる戯作者、金治。武家の生まれだが、刀を捨てて芝居の世界に飛び込んだ変わり者だ。「所作も自由で、昔やった斬九郎を思い出した。侍の系譜から逸脱した男を、非常に自由に演じることができた」。「斬九郎」とは、１９９０年代に放送されたテレビドラマ「御家人斬九郎」シリーズのこと。この時に渡辺は主人公で遊び人の剣の達人、斬九郎を演じた。

「木挽町――」の舞台は文化７年（１８１０年）の江戸・木挽町（現在の東銀座付近）。歌舞伎を上演する芝居小屋「森田座」のそばであだ討ちが行われるが、不審な点があり、浪人（柄本佑）が森田座を訪ね、真相を探っていく。

滝藤賢一、高橋和也らが演じる個性豊かな森田座の面々を束ねるのが、金治だ。「集団劇で、金治が果たす役割はいわば文鎮みたいなもの。僕から何か仕掛けていくのでなく、すべてを受け止め、包み込んでいくみたいな役ですね」

座付き作家のもとで、立ち回りの振付師、衣装係、小道具担当ら専門家が力を発揮し、芝居を作り上げていく。そんな集団作業は監督の指示に従い、撮影スタッフがそれぞれの技量を生かして映画を完成させていくさまに似ていた。東映京都撮影所で撮影され、「スタッフが切磋琢磨（せっさたくま）していく感じがあって、楽しかった」と振り返る。「工藤栄一監督や中島貞夫監督のテレビドラマで、東映の京都撮影所で仕事をしたことがあります。ほかの撮影所もそうだけど、やいのやいの言いながら面白がってるのがいいんですよ。映画屋だなって思います」

本作でも歌舞伎を上演する場面などで大勢のエキストラが出演するが、「時代劇に出る訓練をしている方が多く、町娘や商家の女将（おかみ）にちゃんと見えるのは、さすが京都撮影所だと思いました」。

見事なセットにも感心した。「小屋の裏側のように、画面に映らないところまで、全部きれいに飾ってある。やっぱり、うれしくなりましたよ」