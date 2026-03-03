ジャスティン・ビーバー、妻・ヘイリーと顔寄せ合う誕生日ショット公開「絵になる夫婦」「似てきた？」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】カナダ出身歌手ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）が3月2日、自身のInstagramを更新。妻で米モデルのヘイリー・ビーバー（Hailey Bieber／ヘイリー・ボールドウィン）との誕生日2ショットを公開した。
【写真】32歳世界的歌手「顔似てきた？」美人妻と密着する姿
3月1日に自身の誕生日を迎えたジャスティンは「no one id rather spend my birthday withhh…」（誕生日を一緒に過ごしたい人は他にいない）と記し、ヘイリーとの2ショットを公開。いちごが飾られろうそくが立てられたケーキを前にヘイリーと頬を寄せ合った写真で、仲睦まじい様子を披露している。
この投稿に、ファンからは誕生日を祝福する声が届くとともに、「絵になる夫婦」「ラブラブ」「素敵」「仲良くて憧れる」「顔似てきた？」などと反響が寄せられている。
ジャスティンとヘイリーは2018年7月に婚約を公表。同年9月13日に結婚し、2024年には第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
