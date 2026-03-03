つんく♂、15歳次女の姿公開「すっかりお姉さんに」「豪華な誕生日パーティー」の声
【モデルプレス＝2026/03/03】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が3月2日、自身のInstagramを更新。次女の誕生日パーティーの様子を公開した。
【写真】天才音楽P「すっかりお姉さんに」濡れ髪＆ノースリーブ姿の15歳次女公開
つんく♂は「いつまでもチビッコ扱いされてた次女ちゃんももう15歳。はぁ〜、親としてはなんとも切な嬉しいって感じですね」とつづり、次女の誕生日パーティーの姿を公開。顔をハートのスタンプで隠した次女の姿を投稿している。
また豪華な料理のショットやケーキのショットに加え「昨今、双子のお兄ちゃんお姉ちゃんも段取りを手伝ってくれます」「自分たちの部屋の片付けは本当に乱雑なんだけど、ステーキ焼いて並べたり、ケーキ作って飾りつけたりって、両親を超えて上手です」と兄姉がケーキを作ったり、肉を焼いたりとパーティーの準備を手伝ってくれたことを写真を添えて報告し、その腕前を称賛した。
この投稿にファンからは「娘さん、すっかりお姉さんになられましたね」「豪華な誕生日パーティー！」「どれも美味しそうで、食べたくなりました！」「家族の愛情がたっぷり詰まってるのが伝わってきます」「家族みんなで準備するの憧れ」などといった反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
◆つんく♂。15歳次女誕生日ショット公開
◆つんく♂の投稿が話題
